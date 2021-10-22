Причиной происшествия с лифтом в одном из московских домов стала перегруженность кабины лифта, а не обрыв троса, как предполагалось ранее. Об этом сообщает следственное управление СК по Москве. В кабине лифта находились 11 человек, в том числе 5 несовершеннолетних. Ранее сообщалось, что лифт сорвался в шахту, однако между 2-м и 3-м этажом его задержала техническая система безопасности. Никто не пострадал.