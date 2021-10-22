Совет директоров Центробанка рассматривал сегодня много вариантов повышения базовой ставки, включая 1 процентный пункт

Совет директоров Центробанка рассматривал сегодня много вариантов повышения базовой ставки, включая один процентный пункт. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Решено было остановиться на показателе в 75 сотых процентного пункта. Таким образом ЦБ реагирует на инфляционное давление. Набиуллина говорит, что об окончании периода ужесточения денежно-кредитной политики говорить рано. Глава регулятора не исключает возможности повышения ставки на 1 процентный пункт в декабре. Набиуллина также опасается усиления инфляции, в том числе, из-за вводимых правительством антиковидных мер.