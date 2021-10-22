«Медуза» пишет, что мэрия Москвы в конце нерабочих дней рассмотрит возможность продления локдауна

Издание «Медуза», ссылаясь на источник, близкий к городским властям, пишет, что мэрия столицы в конце нерабочих дней рассмотрит возможность продления локдауна. Решение будет принято в зависимости от показателей заболеваемости. При этом почеркивается, что даже в случае продления режима, введение QR-кодов для посещения кафе, ресторанов, магазин и предприятий сервисных услуг на данном этапе не рассматривается.

Напомним, российские власти внесли издание «Медуза» в реестр иностранных агентов.