Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах говорит, что это сделано из-за сильных порывов ветра. Сегодня ветром снесло строительные леса с кремлевской стены, было повреждено несколько зубцов.
Сильный ветер сегодня отмечается и в ряде других российских регионов, отмечены отключения электроэнергии, без которой остались несколько тысяч человек.
Доступ на Красную площадь в Москве перекрыт
Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах говорит, что это сделано из-за сильных порывов ветра. Сегодня ветром снесло строительные леса с кремлевской стены, было повреждено несколько зубцов.