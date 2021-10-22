Доступ на Красную площадь в Москве перекрыт

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах говорит, что это сделано из-за сильных порывов ветра. Сегодня ветром снесло строительные леса с кремлевской стены, было повреждено несколько зубцов.

Сильный ветер сегодня отмечается и в ряде других российских регионов, отмечены отключения электроэнергии, без которой остались несколько тысяч человек.