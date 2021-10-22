Центробанк снова поднял ключевую ставку

На этот раз более резко, чем в обычно. Совет директоров Банка России поднял ставку с 6,75 процентов до 7,5. Это уже шестое повышение подряд. В целом, аналитики ожидали его и сегодня, однако, они предполагали, что ЦБ поднимет её на 25 или на 50 десятых процента, но не на 75. Регулятор пошёл на такой шаг впервые. Это решение приняли с учётом вновь продолжающегося повышения инфляции. В сообщении ЦБ не исключается, что он будет и дальше поднимать ставку на ближайших заседаниях.

Также регулятор повысил прогноз и по росту розничного кредитования на этот год. Он, по этим оценкам, может составить уже не 18-22, а 21-25 процентов.

Помимо этого, в ЦБ отметили рост экономики, пусть и с замедлением его темпов. Одним из факторов, влияющих на ситуацию, специалисты Банка России назвали сложную эпидемиологичекую обстановку, которая сдерживает восстановление сферы услуг.

Цикл повышения ключевой ставки начался в марте прошлого года. Тогда она находилась на своём историческом минимуме в 4,25 процента.