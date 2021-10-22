Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня рассказал, что Владимира Путина не осведомляют обо всех случаях включения в реестр иноагентов. При этом Песков не находит ничего удивительного в том, что в этот список можно попасть даже за получение несущественной суммы.

Накануне президент России Владимир Путин на Валдайском форуме заявил, что смысл применяемого закона в том, чтобы пометить структуры и людей, которые получают иностранное финансирование. Напомню, что движение «Голос» заявило, что было признано иноагентом из-за двухсот рублей, полученных от гражданки Армении.

