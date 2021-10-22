Суд отказал в удовлетворении иска доцента МГУ Лобанова, который требовал отмены результатов ДЭГ в Москве

Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении иска доцента МГУ Михаила Лобанова, который требовал отменить результаты дистанционного электронного голосования в Москве. Ранее команда Лобанова опубликовала материал, согласно которому, по их мнению, на выборах в Госдуму почти 10 тысяч голосов могло быть вброшено через электронное голосование в Кунцевском округе.
2021-10-22T15:04:37+03:00
2021-10-22T15:04:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:04, 22 октября 2021
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