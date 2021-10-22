На стене Московского Кремля обрушился один из его зубцов

Это произошло после того, как обвалилась часть строительных лесов, установленных для реставрации.

Реставрационные сооружения не выдержали сильного ветра, который периодически сегодня бушует в Москве. Несмотря на то, что леса были установлены у внутренней части Кремля, их крыша фактически перевалились через зубцы. В результате обломки длиной несколько десятков метров оказались на земле между Спасской башней и Мавзолеем Ленина. Там же были и фрагменты одного из зубцов Кремля: он оказался полностью уничтожен. Еще несколько таких декоративных элементов хоть и выглядят целыми, но можно заметить, что они повреждены. К месту случившегося сразу начали подъезжать полицейские и сотрудники в штатском. Один из них при попытке сфотографировать место происшествия потребовал немедленно удалить снимки, сказав, что съемка запрещена, но не объяснив причин, почему. Есть ли в результате инцидента пострадавшие, пока не ясно. Красную площадь, между тем, перекрыли уже спустя примерно 20 минут после случившегося.

Ранее в МЧС предупреждали, что сила ветра в Москве сегодня может достигать 20 метров в секунду.