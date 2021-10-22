Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%

Таким образом повышение составило 0,75 процентного пункта. Это стало неожиданностью для участников рынка, поскольку большинство аналитиков ожидало повышения на 0,5 процентных пункта. На этом фоне рубль продолжил укрепление, доллар на торгах в Москве опустился ниже 70-ти рублей. Евро дешевле 81,50.

