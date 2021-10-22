Z Архив новостей новости
5 0 6 0
14:33, 22 октября 2021

Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%

Таким образом повышение составило 0,75 процентного пункта. Это стало неожиданностью для участников рынка, поскольку большинство аналитиков ожидало повышения на 0,5 процентных пункта. На этом фоне рубль продолжил укрепление, доллар на торгах в Москве опустился ниже 70-ти рублей. Евро дешевле 81,50.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Почему необходимо остановить поезд из прошлого Германия вину признала и раскаялась, даже платит за нее, в том числе и деньгами, немцы — в массе своей — испытывают чувство вины, сокрушаются, как это могло случиться с ними, и делают все, чтобы не было вероятности повторения…

5 183 6 14761 18.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Нерыночные элементы конкурентной борьбы На днях бывший премьер-министр Польши Ежи Бузек заявил, что у Европы остался «последний шанс» остановить «Северный поток-2». Призывал блокировать проект, апеллируя к якобы невыполнению Россией условий сертификации газопровода…

5 97 6 9892 15.10
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Коллеги в Брюсселе, найдите управу на своих доморощенных русофобов Журнал Forbes назвал газовый кризис в Европе наказанием от РФ за высокомерие. Как говорил классик, «по форме правильно, а по существу сплошное издевательство»...

5 60 6 8062 18.10
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Отрицательный отбор Технология «умного голосования» всегда была глубоко порочной и политически безнравственной, ориентированной на то, чтобы создать иллюзию успеха с помощью реально «перспективных и ресурсных» кандидатов…

5 159 6 23813 19.10
Блоги

+ Заседание дискуссионного клуба «Валдай» Заседание дискуссионного клуба «Валдай» Видео и полная стенограмма

5 99 6 15320 21.10
8читать ;смотреть
Блоги

Олег Дерипаска: Не перестаю удивляться тупости части американского истеблишмента В угоду мракобесам из американского ВПК и паре-тройке чокнутых аналитиков (по чьей вине как раз долг США и достиг астрономических размеров) шоу абсурда продолжается…

5 284 6 46045 20.10
Блоги

Вячеслав Володин о Нобелевской премии мира «Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии…»

5 332 6 54377 17.10
Блоги

«Действия натовцев подтверждают, что в равноправном диалоге они не заинтересованы» Заявление МИД России об ответных мерах на решения Североатлантического альянса в отношении Постоянного представительства России при НАТО в Брюсселе…

5 72 6 12343 18.10
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Проект закона об отмене «иноагентов» готов. Дело за малым: чтобы его приняли Законодательство об «иноагентах» принципиально не подлежит никакому исправлению, уточнению, смягчению и улучшению. Оно должно быть полностью отменено…

5 88 6 16062 16.10
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

В законе об иноагентах очень много резиновых границ — и я знаю, что Муратов как Нобелевский лауреат мира – естественно, мы с ним это обсуждали — одной из задач будет отмена этого закона в первую очередь…

5 155 6 28633 16.10
#слушать 01:28:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Юлия Баттерслим юрист, Калифорния

Допустимы ли сравнения американских и российских тюрем? В России тюрьма — это не просто лишение свободы, это лишение всех прав и мало-мальски человеческих условий…

5 32 6 5952 10:21
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Зеленский и Анналы Малороссии В своем выступлении бывший стендапер (а бывают ли они бывшими?) обратился к истории. А такое, как известно, мы любим, ибо в исполнении киевского режима это всегда успех…

5 159 6 29783 18.10
Блоги

«Союз» с киноэкипажем вернулся на Землю Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на орбите 12 суток. Там они снимали фильм с рабочим названием «Вызов»...

5 128 6 25282 17.10
Новости

В Москве из-за сильного ветра поврежден один из зубцов кремлевской стены Сейчас Красную площадь перекрыли…

5 27 6 5343
Блоги

Григорий Мельконьянц сопредседатель движения «Голос», выполняющего функции иностранного агента

«Около 200 руб.»: за что «Голос» причислили к «иноагентам» Каким образом движение «Голос», не имея банковского счета, сначала якобы получило от г-ки Манукян, а потом перевело в фонд «Лига избирателей» 200 руб.? Чем это подтверждается?

5 59 6 12061 08:52
Блоги

Наталья Поклонская опубликовала первое фото в дипломатическом мундире О назначении Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября…

5 80 6 18486 20.10

Популярное за неделю

Новости

Талибы обезглавили волейболистку из сборной Афганистана Шокирующие фотографии боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» выложили в соцсетях…

5 15 6 12710
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дума, ее можно рассматривать как такой огромный гарем Путина. Вот у китайских императоров было по тысяче наложниц, а у Путина 450 депутатов и депутаток…

5 95 6 73502 16.10
#слушать 50:09 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3546276
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 5337 17.10
Блоги

Александр Плющев журналист «Эхо Москвы»

+ И они потом удивляются, что люди плохо вакцинируются 01:11 И они потом удивляются, что люди плохо вакцинируются Они ни черта не понимают, что происходит и городят про заразных «иммунных» и «стерильных с ПЦРами»...

5 270 6 402703 19.10
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Ковидный ад Ковидный ад Нет ни одного объяснения, почему в Россию не ввозят те же «Модерну» или Pfizer, кроме одного-единственного: это очередная геополитика, где люди — расходный материал…

5 151 6 212575 17.10
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9298151
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5061030

Сегодня в эфире