Скончался пострадавший на пожаре, который произошел на заводе в Рязанской области

Взрыв и пожар произошли сегодня утром в пороховом цехе на территории предприятия «Эластик». По последним данным, погибли 17 человек. МЧС будет проводить работы на месте ЧП в пороховом цехе до полной очистки территории, – пообещали в ведомстве.
2021-10-22T14:33:19+03:00
2021-10-22T14:33:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 22 октября 2021
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