Скончался пострадавший на пожаре, который произошел на заводе в Рязанской области

Взрыв и пожар произошли сегодня утром в пороховом цехе на территории предприятия «Эластик». По последним данным, погибли 17 человек. МЧС будет проводить работы на месте ЧП в пороховом цехе до полной очистки территории, – пообещали в ведомстве.