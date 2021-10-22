Москва может достичь пиковых значений по коронавирусу в конце этой недели

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, введение QR-кодов пока не планируется, поскольку минувшим летом это привело к падению доходов у ресторанов от 20% до 80%. Такие меры нужно вводить точечно, – сказал он. В то же время, по его мнению, нерабочие дни дают разрыв цепочек заболеваемости.
2021-10-22T14:32:31+03:00
2021-10-22T14:32:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 22 октября 2021
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