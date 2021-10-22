Планов водить дополнительные меры соцподдержки россиян в связи с нерабочими днями нет – Песков

Планов водить дополнительные меры социальной поддержки семьям россиян в связи с нерабочими днями из-за ситуации с коронавирусом нет. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«В настоящий момент действует целый ряд решений, которые не имеют отношения к режиму выходного дня. Это точечные меры поддержки в отношении одиноких матерей, родителей, семей с детьми и так далее. Это целый ряд мер поддержки населения, который действует на постоянной основе, и не нужно про это забывать. Пока каких-то других дополнительных мер не предусматривается», — сказал он.