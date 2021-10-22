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14:05, 22 октября 2021

В России обновили сразу два суточных максимума по коронавирусу

Только за минувший день от опасной инфекции скончались 1064 человека, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Наибольшее число зафиксировано в столице – 79 человек. Еще 67 человек умерли в Санкт-Петербурге и 40 в Краснодарском крае.

Кроме того, у более чем 37 тысяч граждан за последние сутки оказался положительным тест на коронавирус. Наиболее сложной ситуация уже традиционно остается в Москве, где сегодня власти отчитались о более чем 8 тысячах инфицированных. Эти показатели в столице увеличиваются почти ежедневно с начала сентября. Рост наблюдается и в Санкт-Петербурге, хотя и не такой стремительный. По данным оперативного штаба, на больничный ушли свыше 3 тысяч человек. В Подмосковье за последние дни не фиксируется определенной динамики. За минувший день там зарегистрировано около 2,5 тысяч заболевших.

По данным оперативного штаба, на сегодняшний день хотя бы один компонент вакцины от коронавируса получили свыше 53,5 миллионов человек.

В Кремле не планируют оказывать помощь населению в связи с грядущей нерабочей неделей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время Дмитрий Песков признал, что Россия отстает от европейских стран в части вакцинации населения, по его словам, очень многие россияне не хотят прививаться.



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