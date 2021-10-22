Известный американский актер Алек Болдуин на съемках случайно застрелил кинооператора, сообщают зарубежные издания

Болдуин, играющий в картине знаменитого преступника, вызволяющего из тюрьмы своего внука, обвиненного в случайном убийстве, сам в реальной жизни застрелил оператора вестерна «Ржавчина», 42-летнюю гражданку Украины Галину Хатчинс, сообщает Би-би-си. — Хатчинс получила ранение, не совместимое с жизнью, и умерла по дороге в больницу.

Инцидент произошел во время съемок на ранчо неподалеку от Санта-Фе, где часто снимаются голливудские фильмы. Вместе с оператором пострадал и режиссер фильма, Джоэль Соуса, который был ранен, но вопреки первым сообщениям, в частности, в издании Daily Beast, он не находится в критическом состоянии, а уже выписался из госпиталя. Эту информацию подтвердила в своем Твиттере актриса фильма Фрэнсис Фишер, которая разговаривала с коллегой по телефону, пишет портал deadline.com и газета Independent. Британское издание также сообщает, что Болдуин был допрошен, но никаких обвинений ему предъявлено не было. Местные власти подтвердили, что выстрел из бутафорского оружия совершил именно он. Газета напоминает о похожем инциденте с другим актером, сыном Брюса Ли, Брэндоном, застреленного около 30 лет назад на съемках из ружья, в стволе которого оказались фрагменты заряда от предыдущего холостого выстрела.

Журналисты газеты Санта Фе Нью Мексикан утверждают, что видели Алека Болдуина «глубоко шокированного и в слезах» сразу после произошедшего. В ряде постов в Твиттере издания его читатели сожалеют, что Голливуд так до сих пор и не извлек уроков из аналогичных инцидентов на съемочной площадке.

Опасность на киносъемках может представлять охолощенное оружие, из которого много раз стреляли, – рассказал нашей радиостанции постановщик трюков Ассоциации каскадеров России Игорь Буяновер. По словам Игоря Буяновера, для съемки сцен, где используется оружие, предусмотрены жесткие правила безопасности. Однако подобные инциденты все равно происходят.

Погибший оператор Галина Хатчинс была гражданкой Украины. Она рассказывала, что выросла в семье военного, который служил на советской военной базе атомных подлодок за Полярным кругом.

Помимо работ в кино Алек Болдуин известен тем, что пародировал бывшего президента США Дональда Трампа в телешоу. Тогдашний глава Белого дома признавался, что образ, созданный Болдуином, ему очень не нравится. За пародию на Трампа Алек Болдуин в 2017 году получил премию «Эмми».