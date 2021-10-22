В России нет практики «ковровых» признаний иноагентами – Песков

В России нет практики «ковровых» признаний иноагентами, заверил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Никаких ковровых объявлений нет», — почеркнул он.

Д.Песков добавил, что существует судебный вариант оспорить решение о внесении в реестр иностранных агентов.

Отвечая на вопрос, насколько подробно президента знакомят с правоприменительной практикой соответствующего закона и известны ли ему случаи о признании иноагентом из-за иностранного перевода в размере 200 рублей, Л.Песков отметил, что «естественно, президент не может знакомиться с такими подробностями». «Это уже вопрос правоприменения. Конечно же, президент не имеет возможности получать данные по каждой организации», — уточнил он.

Д.Песков добавил, что «ведомства, которые имплементируют положения закона, выносят решения». «В плане расплывчатости некоторых критериев президент вчера сказал, что есть над чем поработать», — напомнил он.