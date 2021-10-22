Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала о фильме-расследовании про фальсификацию дела против администратора паблика «Омбудсмен полиции», экс-сотрудника МВД Владимира Воронцова. Подробности она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Фильм называется «Спасти омбудсмена полиции» и доступен к просмотру на YouTube. «В фильме бывшие коллеги Воронцова, полицейские, пытаются провести расследование и доказывают, что все дела против него были сфальсифицированы. Как это было? Для обвинения Воронцова находят девушку: она бывшая полицейская, которая была уволена. Она выступает в роли наживки, делая вид, что у нее якобы были какие-то конфликты с Воронцовым. А дальше приезжает УСБ московской полиции, они ее обрабатывают, уговаривают дать показания. Потом эти показания они переписывают ровно так, как им нужно, чтобы все это подходило под статью Уголовного кодекса», — рассказала Е.Меркачева.

По ее словам, в фильме показано, что полицейские склоняли девушку к даче показаний против Воронцова с помощью подарков. «Самое интересное, как они к ней относятся: везут ее в Москву, снимают ей дорогую гостиницу, покупают дорогущую одежду в итальянских бутиках. То есть по сути подкупают ее, и все это за бюджетные деньги», — уточнила Е.Меркачева.

Она отметила, что поскольку девушка проходила потерпевшей по делу, на днях был суд, где она отказалась от показаний против Воронцова и сообщила, что все было сфальсифицировано и что он невиновен. «Одновременно вышел этот фильм. Я за последнее время ничего более масштабного не видела и не слышала. Это, конечно, удар по столичному ГУВД, конкретно по УСБ. Называются все имена и фамилии. Что будет дальше, непонятно», — добавила Е.Меркачева.

Она также сообщила, что после выхода этого фильма ей позвонил адвокат Воронцова, который «очень переживал, что этих ребят сейчас либо посадят, либо что-то им подбросят, либо вообще убьют». «Я сказала, что подобного быть не должно, потому что история стала публичной. И если что-то с ними произойдет, будет понятно, кто это сделал, потому что в этом фильме называют всех: от полковников до генералов», — уточнила Е.Меркачева.

Она считает, что после этого фильма «как минимум должно быть проведено служебное расследование, как максимум — должны быть возбуждены уголовные дела». «Потому что из того, что показывается в фильме, — там несколько статей Уголовного кодекса, помимо злоупотребления должностными полномочиями и фальсификации дела», — заключила Е.Меркачева.