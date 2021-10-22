В даркнете выставили на продажу базу с данными водителей Москвы и Московской области

Об этом сегодня написала газета «Коммерсантъ». В базе 50 миллионов строк. Утверждается, что данные охватывают с 2006 по 2019 год.

Журналисты позвонили нескольким людям из базы, и все они отозвались по имени-отчеству. В МВД на запрос издания не ответили. Эксперты говорят, что утечка могла произойти на уровне региональных информационных систем, которые интегрируются с базами МВД для выставления штрафов за нарушение правил парковки.