Власти украинского Львова не будут передавать России останки советского разведчика, героя СССР Николая Кузнецова

Власти украинского Львова не будут передавать России останки советского разведчика, героя Советского Союза Николая Кузнецова, несмотря на решение кассационного административного суда. Мэр города Андрей Садовой написал в Фейсбуке, что позиция городских властей однозначна, и они не намерены сотрудничать с агрессором. Он также задал вопрос, хочет ли Россия вернуть более 120-ти украинских граждан, которые находятся в плену по политическим и религиозным мотивам.