Латвия задействует армию для создания мобильных пунктов вакцинации в регионах страны

Со вчерашнего дня в этой балтийской республике введен жесткий локдаун из-за распространения коронавируса. Латвия по заболеваемости ковидом занимает первое место среди стран ЕС. При этом полностью вакцинировано более 50% населения.
2021-10-22T13:34:35+03:00
2021-10-22T13:43:08+03:00
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13:34, 22 октября 2021
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