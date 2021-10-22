В Кремле не рассматривается введение более жестких ограничений на фоне пандемии

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом, по его словам, никто не может предсказать траекторию развития пандемии с учетом недостаточного уровня вакцинации населения. Напомним, что ранее, отвечая на вопрос о собственной вакцинации, Песков ответил, что не сделал этого, поскольку у него до сих пор высокие антитела после болезни.
2021-10-22T13:34:19+03:00
2021-10-22T13:41:47+03:00
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13:34, 22 октября 2021
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