В Кремле не рассматривается введение более жестких ограничений на фоне пандемии

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом, по его словам, никто не может предсказать траекторию развития пандемии с учетом недостаточного уровня вакцинации населения. Напомним, что ранее, отвечая на вопрос о собственной вакцинации, Песков ответил, что не сделал этого, поскольку у него до сих пор высокие антитела после болезни.