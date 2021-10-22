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13:06, 22 октября 2021

В Осло сегодня откроется музей художника Эдварда Мунка

фото: Beate Oma Dahle / EPA / ТАСС
фото: Beate Oma Dahle / EPA / ТАСС

Музей занимает 13 этажей, его высота почти 60 метров. При его строительстве использовались переработанные и экологически безопасные материалы. Здание находится в живописном месте Осло, на набережной, неподалёку от оперного театра. В музее размещена крупнейшая в мире коллекция работ норвежского художника Эдварда Мунка, включая одну из двух версий его самой знаменитой картины «Крик», написанной в 1893-м году. Местная пресса отмечает, что пространства музея адаптированы для демонстрации произведений разных масштабов. Поэтому в залах уместились огромные картины художника, к примеру, фреска «Альма Матер» шириной 11 метров. Экспозиции будут посвящены не только творчеству Мунка, но и истории Осло, которая будет рассказывать о связи между художником и его родным городом. На крыше здания находится смотровая площадка. С неё можно полюбоваться видом на Осло. Норвежская пресса отмечает, что здание угловатой формы будто склоняется к центру города и символически приглашает посетителей зайти внутрь.

В музее также будут выставляться картины норвежских и зарубежных художников, вдохновленных работами Мунка.


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