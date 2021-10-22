«Новая газета» пишет, что обнаружила схему массовой фабрикации дел в отношении мигрантов

По сведениям издания, сначала силовики задерживают приезжих за мелкое хулиганство, а затем обвиняют в особо тяжких преступлениях. В основном это террористические статьи. Издание это выяснило благодаря анализу судебных актов на предмет корреляции между административными и уголовными делами.
2021-10-22T13:05:35+03:00
2021-10-22T13:26:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:05, 22 октября 2021
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