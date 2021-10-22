«Новая газета» пишет, что обнаружила схему массовой фабрикации дел в отношении мигрантов

По сведениям издания, сначала силовики задерживают приезжих за мелкое хулиганство, а затем обвиняют в особо тяжких преступлениях. В основном это террористические статьи. Издание это выяснило благодаря анализу судебных актов на предмет корреляции между административными и уголовными делами.