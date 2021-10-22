Мэр Львова вновь заявил, что город не будет передавать России останки советского разведчика Николая Кузнецова

Об этом сообщает ТАСС. Накануне суд обязал горсовет Львова позволить перезахоронить останки сотрудника НКВД в Екатеринбурге, – сообщают украинские СМИ. В суд обратилась племянница Николая Кузнецова. В годы войны Кузнецов лично убил 11 нацистских генералов.