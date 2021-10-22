Правозащитная организация Amnesty International призвала граждан обращаться к российским властям с требованием освободить Александра Габышева, называющего себя якутским шаманом.

На сайте Amnesty помимо призыва размещена специальная форма с готовым текстом под которым требуется только поставить свою подпись. Обращение адресовано Министру здравоохранения Михаилу Мурашко. В тексте, в частности, сообщается о том, что Александра Габышева перевели в психиатрическую лечебницу в Новосибирске, расположенную почти в пяти тысячах километров от его родного Якутска. В Amnesty считают, что помещение Габышева на принудительное лечение не вызвано медицинскими причинами, а выполняет роль наказания за критику Президента России Владимира Путина и является случаем карательной психиатрии. В 2019 году Габышев отправился с единомышленниками пешком в Москву. Основной целью по его словам был обряд изгнания Путина. Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области. 26 июля Якутский городской суд отправил его на принудительное лечение.

На март 2021 года Александр Габышев планировал новую акцию, которую он называл походом на Москву.