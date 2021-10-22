В России четвертый день подряд власти отчитываются о максимальном количестве умерших от коронавируса за сутки

Заболеваемость также находится на самом высоком уровне за всю пандемию.

1064 человека умерли от ковида за день — это самый большой показатель смертности от этой болезни за всё время по стране. Он растёт постепенно. Впервые более тысячи жертв за сутки было указано сводках штаба в минувшую субботу и с того дня, в основном, статистика только росла. Всего жертвами пандемии, по официальным данным, стали уже более 228 тысяч человек.

Количество зарегистрированных заражённых также увеличивается, начиная с середины сентября. Сегодня оно впервые превысило 37 тысяч заболевших за сутки. Из них восемь тысяч приходится на Москву, три тысячи двести на Санкт-Петербург и почти две с половиной тысячи на Подмосковье. В остальных регионах счёт идёт, как правило, на сотни.

Также оперативный штаб отчитался о том, что уровень коллективного иммунитета по стране сейчас составляет 45 процентов. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что сейчас он не позволяет существенно влиять на смертность от коронавируса.

Помимо этого, чиновники объявили, что первый компонент вакцины от коронавируса получили уже 53 миллиона человек, а полностью привиты – 49 миллионов жителей России.