Минюст не представил конкретных доказательств для обоснования включения «Голоса» в реестр иноагентов – Мельконьянц

Министерство юстиции не представило конкретных доказательств для обоснования включения движения «Голос» в реестр иностранных агентов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц.

По его словам, до суда не было вообще ничего известно о том, кто такая гражданка республики Армения, якобы профинансировавшая «Голос», в результате чего его включили в реестр иноагентов. В том числе не было понятно, каким образом это финансирование происходило, и какая сумма, куда была переведена.

«На суде Минюст представил свою же справку, в которой одним предложением сформулирована эта претензия без приложения каких-либо подтверждающих финансовых документов. Там говорится о том, что гражданка Армении, указывается ее фамилия, имя, отчество, якобы сначала профинансировала движение «Голос», потом якобы профинансировала фонд «Лига избирателей»*. Таким образом написано, что всего поступило около 200 рублей. Нет точной суммы и точной даты. Написано, что в апреле 2021 года такое иностранное финансирование якобы произошло», — уточнил Г.Мельконьянц.

При этом он обратил внимание, что в справке Минюста указано, что гражданку Армении зовут Норайр Львовна, «хотя известно, что Норайр – это мужское имя, которое означает «новый мужчина». «Поэтому у нас много вопросов. Мы пытались заявить ходатайство о вызове этой гражданки в суд в качестве свидетеля, чтобы прояснить, каким образом это финансирование вообще могло произойти, потому что у движения «Голос» нет банковского счета. Выяснить, как был сделан перевод, выяснить вообще ее существование. Но суд в этом отказал», — отметил Г.Мельконьянц.

Он добавил, что «Голос» будет обжаловать это решение, «потому что никаких подтверждений, кроме одного предложения, что это финансирование произошло, не было». «Возможно, будем доходить до Конституционного и Европейского суда по правам человека», — заключил Г.Мельконьянц.

*— Власти РФ считают иноагентом