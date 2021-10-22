Власти Москвы будут отслеживать нарушения коронавирусных ограничений по камерам видеонаблюдения и соцсетям

Также будут проводиться стандартные проверки. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» Руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Мы накануне проведем совещание с коллегами, с рестораторами и с представителями торговых центров и с 28 числа начнем контролировать, как выполняется указ мэра. Здесь в помощь и камеры видеонаблюдения, и социальные сети, и в том числе будут проверки», — сказал он.

На уточняющий вопрос по мониторингу соцсетей А.Немерюк ответил, что «люди сами присылают фотографии и спрашивают: «А почему, собственно говоря, происходят те или иные вещи?». «Дальше вызывается представитель и получается объяснение. И уже исходя из того, что по факту было, составляется протокол. В любом случае решение суда потом будет, после этого», — заключил чиновник.

Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввел временный локдаун на территории столицы на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. В этот период в столице будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Из культурных учреждений в городе будут функционировать только музеи и театры с пятидесятипроцентным заполнением зала, однако попасть туда смогут лишь вакцинированные граждане при предъявлении QR-кода.