Адвокат экс-президента Грузии Саакашвили сообщил, что политик отказывается от госпитализации в тюремную больницу

Защитник Шота Туберидзе сказал, что считает решение министра юстиции незаконным. По его словам, состояние здоровья Михаила Саакашвили соответствует 22-му дню голодовки, которую продолжает держать бывший лидер страны, – передает Интерфакс. По информации грузинских СМИ, в эти часы в тюрьме на свидании с Саакашвили находится украинский депутат Елизавета Ясько. Сразу после задержания Саакашвили она сообщила, что состоит с ним в близких отношениях.