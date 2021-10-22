В России за сутки умерли от коронавируса более 1060 человек – это новый максимум с начала пандемии

По всей стране выявлено свыше 37 тысяч новых заболевших, что также стало наибольшим значением за последние два года, – сообщили в оперативном штабе. В столице зафиксировано за сутки больше 8 тысяч новых инфицированных впервые с конца июня.

В Москве с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни из-за роста заболеваемости.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов уверен, что субсидии за нерабочие дни должны выплачиваться всем предприятиям общепита. По оценке Бориса Титова, рестораны и кафе ежедневно будут терять по несколько миллиардов рублей.

Между тем, первый вице-премьер Андрей Белоусов оценил государственные расходы на субсидии на весь период нерабочих дней в 34 миллиарда рублей.