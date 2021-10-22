Газета «Коммерсантъ» узнала, что в интернете выставили на продажу базу данных водителей Москвы и Подмосковья

База в 50 миллионов строк содержит имена, даты рождения, номера телефонов, регистрационные и идентификационные номера машин, их марки и год постановки на учет. За эту информацию злоумышленники просят 800 долларов, пишет газета «Коммерсантъ». Журналисты смогли связаться с продавцом. Он рассказал, что в базе есть данные, начиная с 2006 года и вплоть до 2019, а бонусом приложены файлы и за прошлый год. В качестве доказательства был предоставлен образец записей. Издание позвонило нескольким людям, указанным в нем. Все они отозвались по фамилии, имени и отчеству. Один из собеседников подтвердил, что владел автомобилем, который был указан в базе, но уже продал его. Остальные говорить отказались.

Эксперты газеты считают, что утечка могла произойти либо на уровне региональных систем, которые интегрируются с данными ГИБДД для назначения штрафов за неправильную парковку, либо путем хищения баз страховых компаний. Сам продавец утверждает, что якобы получил информацию от источника в инспекции.

В МВД утечку данных водителей пока никак не прокомментировали.