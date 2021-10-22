Отец арестованного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перенёс сердечный приступ

Николоз Саакашвили сейчас находится в тбилисской клинике, куда его перевели из-за кардиологических проблем. Об этом сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи». По его данным, состояние здоровья отца бывшего президента сейчас стабильное.

Две недели назад он публично просил своего сына прекратить голодовку. Михаил Саакашвили в свою очередь этого не сделал и сказал, что ни в каком виде не будет принимать еду, пока находится в заключении. Сегодня бывшего президента должны будут госпитализировать. Его личный врач объявил, что Саакашвили отказывается от перевода в тюремную больницу, однако, накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал, что у арестованного политика не будет привилегий, и что его, как и любого другого заключённого, направят именно в тюремное учреждение.

Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию перед муниципальными выборами, которые прошли в стране в начале месяца. Он призывал голосовать против правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». По результатам голосования она всё же победила, набрав 47 процентов.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии два срока с 2004 по 2013 годы. Сейчас против него в республике заведено несколько уголовных дел.