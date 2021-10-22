Министерство науки и высшего образования рекомендовало университетам перейти на дистанционку на период нерабочих дней

Высшие учебные заведения вправе сами принять решение, каким образом они будут сотрудничать со студентами в этот период. Однако министерство предлагает либо отправить обучающихся на удаленку, либо предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы. При этом ВУЗ обязан должным образом обеспечить качество образования.

Накануне ряд столичных университетов уже сообщили, что на время нерабочих дней организуют онлайн-занятия. Среди них оказались МГУ и Российская академия народного хозяйства и госслужбы. Московский технически университет имени Баумана занятия проводить не будет, но оставил за преподавателями право организовывать онлайн-консультации. Творческие высшие учебные заведения приняли решение о введении каникул с дальнейшей корректировкой учебного плана. А Российский институт театрального искусства все же оставят очные репетиции, но только для тех студентов, у которых есть цифровые коды, отмечает агентство «Интерфакс».

В столичном регионе нерабочими объявлены дни с 28 октября по 7 ноября. В большинстве субъектов выходные начнутся 30 октября.