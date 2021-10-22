В России выявили максимальные с начала пандемии более 37 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

По данным оперативного штаба, за тот же период скончались с инфекцией 1064 человека, что также стало наибольшим показателем за все время борьбы с ковидом. В последние два дня были зарегистрированы 1036 и 1028 летальных исходов. В Москве выявлено новых заболевших больше 8 тысяч. Накануне было около 7900, а в среду меньше 6 тысяч.