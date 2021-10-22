Решение о возможном продлении локдауна будет приниматься на основе анализа ситуации в Москве – Немерюк

Решение о возможном продлении локдауна будет приниматься на основе анализа ситуации в Москве. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» Руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Это будет зависеть от ситуации, которая будет происходить в Москве. В какой день, и какие цифры – сейчас говорить преждевременно. Там комплекс показателей. Нельзя сказать, что если будет вот столько-то, то будет такое-то решение. Ежедневно отслеживается и количество коек, и количество госпитализированных, тяжелых, нетяжелых, поэтому какие-то простые вещи и цифры – невозможно их отразить», — уточнил чиновник.

Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввел временный локдаун на территории столицы на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

Закроются кинотеатры, зоопарки, солярии, бани, спортзалы, торговые центры и парикмахерские. Продолжат работу аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Прекращают работу стоматологические кабинеты, за исключением случаев оказания экстренной помощи. Столичные рестораны будут работать навынос. Москвичи смогут свободно гулять по паркам и улицам, систему QR-кодов возобновлять не будут.