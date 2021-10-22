Власти Москвы примут решение по поддержке бизнеса до начала локдауна – Немерюк

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Мы сейчас с бизнесом в плотных переговорах. С их стороны готовятся предложения, как можно было бы поддержать. Мы обязательно до начала этих выходных их обсудим, и решение будет принято», — сказал он.

Дни с 28 октября по 7 ноября объявлены в Москве нерабочими. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин. Власти считают, что ситуация с коронавирусом в Москве продолжает развиваться по худшему сценарию. Дополнительные меры борьбы с пандемией призваны «разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания».