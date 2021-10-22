Прокуратура Эквадора начала проверку в отношении президента из-за его упоминания в так называемом «досье Пандоры»

Это архив документов, который в начале октября был опубликован международным консорциумом журналистов-расследователей. Согласно этим данным, глава Эквадора Гильермо Лассо в прошлом управлял 14 офшорными компаниями, а в 2017 передал свои активы другим лицам.
2021-10-22T11:39:24+03:00
2021-10-22T11:39:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2923516-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:39, 22 октября 2021
Загрузка комментариев...