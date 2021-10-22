Президент Бразилии пообещал дальнобойщикам компенсировать рост цен на топливо

Глава государства Жаир Болсонару анонсировал помощь, которую должны получить почти 750 тысяч водителей, после того, как они пригрозили в знак протеста перекрыть автомагистраль. С начала года средняя цена на дизельное топливо в Бразилии выросла на 38%.
2021-10-22T11:38:37+03:00
2021-10-22T11:45:18+03:00
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11:38, 22 октября 2021
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