Президент Бразилии пообещал дальнобойщикам компенсировать рост цен на топливо

Глава государства Жаир Болсонару анонсировал помощь, которую должны получить почти 750 тысяч водителей, после того, как они пригрозили в знак протеста перекрыть автомагистраль. С начала года средняя цена на дизельное топливо в Бразилии выросла на 38%.