Правительство Молдавии только что одобрило введение режима чрезвычайного положения из-за дефицита газа

Решение было принято на экстренном заседании кабинета министров. Как передает Интерфакс, сегодня же члены правительства во главе с премьер-министром Натальей Гаврилицей придут в парламент, чтобы обосновать необходимость такой меры. Она, в частности, позволит выделить средства на закупку газа у других компаний, поскольку переговоры с «Газпромом» затянулись.
2021-10-22T11:38:15+03:00
2021-10-22T11:41:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:38, 22 октября 2021
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