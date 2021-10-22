Правительство Молдавии только что одобрило введение режима чрезвычайного положения из-за дефицита газа

Решение было принято на экстренном заседании кабинета министров. Как передает Интерфакс, сегодня же члены правительства во главе с премьер-министром Натальей Гаврилицей придут в парламент, чтобы обосновать необходимость такой меры. Она, в частности, позволит выделить средства на закупку газа у других компаний, поскольку переговоры с «Газпромом» затянулись.