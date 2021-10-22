В Следственном комитете сообщили о задержании в Москве бывшего главы фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова

По версии следствия, в среду он избил на стадионе после матча «Спартак» – «Лестер» журналиста Александра Щеголева, который снимал болельщика на камеру. По статье о воспрепятствовании законной деятельности журналиста Коршунову грозит до 6 лет лишения свободы.