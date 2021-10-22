Суд в Петербурге вернул в полицию материалы административного дела в отношении оперного певца Виктора Коротича

В частности, в административном протоколе не зафиксировано, что полицейские применили к артисту Мариинского театра физическую силу и спецсредства, что отражено в материалах дела, – передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Октябрьского суда города. Певца обвиняют в неповиновении полиции. Коротич был задержан 17 октября из-за схожести с подозреваемым, который находится в розыске.
2021-10-22T11:37:37+03:00
2021-10-22T11:38:37+03:00
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11:37, 22 октября 2021
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