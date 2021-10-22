В России выявили новый максимум числа заражений COVID за сутки — 37 141

Максимум новых случаев COVID-19 выявлен за сутки в РФ, он составил 37 141, за всю пандемию в стране зарегистрировано 8 168 305 случаев заболевания, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 064 — это новый максимум с начала пандемии. При этом в Москве впервые с 26 июня выявили более 8 000 заразившихся коронавирусом за сутки. Скончались в столице 79 инфицированных.
2021-10-22T11:36:38+03:00
2021-10-22T11:37:45+03:00
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11:36, 22 октября 2021
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