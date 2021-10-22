Пенсионеры могут получить помощь в доставке продуктов и лекарств во время локдауна в Москве

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра Москвы Алексей Немерюк.

На вопрос о том, будет ли оказываться помощь пожилым людям во время локдауна, в частности, доставка продуктов, лекарств, дров, на дачные участки, он ответил: «Да, будет». «Есть штаб по данной помощи, есть Мосволонтер. Поэтому, пожалуйста, можете обращаться», — сказал А.Немерюк.

Как уточнили в правительстве Москвы, можно звонить по номеру горячей линии проекта «Мы вместе» 88002003411.

Он также рассказал, что бесплатный проезд для пенсионеров в транспорте будет заблокирован, разблокировка социальных карт предусмотрена только для тех, кто вакцинировался.

На вопрос о том, могут ли пенсионеры 60+, которым рекомендовано сидеть дома во время локдауна, пойти вакцинироваться, А.Немерюк ответил утвердительно. «Могут, да. По неотложным медицинским целям, в том числе сделать прививку, они имеют право», — заключил он.