Власти Москвы намерены строго контролировать соблюдение ограничений в работе кафе и ресторанов

Основанием для проверки могут быть фото из соцсетей, – сообщил в нашем эфире глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Немерюк добавил, что в период с 28-го октября по 7 ноября будут закрыты торговые центры, но в них смогут работать аптеки, продовольственные магазины и предприятия, которые работают на доставку. Кафе и ректораты будут работать только навынос. Из культурных учреждений будут доступны музеи и театры, но только по цифровому коду, который подтверждает наличие иммунитета от ковида, и с 50-процентным заполнением зала.
2021-10-22T11:06:23+03:00
2021-10-22T11:23:39+03:00
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11:06, 22 октября 2021
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