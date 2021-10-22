Власти Москвы намерены строго контролировать соблюдение ограничений в работе кафе и ресторанов

Основанием для проверки могут быть фото из соцсетей, – сообщил в нашем эфире глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Немерюк добавил, что в период с 28-го октября по 7 ноября будут закрыты торговые центры, но в них смогут работать аптеки, продовольственные магазины и предприятия, которые работают на доставку. Кафе и ректораты будут работать только навынос. Из культурных учреждений будут доступны музеи и театры, но только по цифровому коду, который подтверждает наличие иммунитета от ковида, и с 50-процентным заполнением зала.