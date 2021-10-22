Полиция опросила актера Алека Болдуина, который случайно застрелил оператора и ранил режиссера на съемочной площадке

Полиция опросила знаменитого голливудского актера Алека Болдуина, который случайно застрелил оператора и ранил режиссера на съемочной площадке. Задерживать его не стали.

Обвинение Болдуину предъявлять не стали. Он и сам находится в состоянии шока, которое передают фотографии с места происшествия, опубликованные СМИ. Во время съемок одной из сцен вестерна «Ржавчина», в котором Болдуин выступает в качестве продюсера и исполнителя главной роли бандита Раста, он выстрелили из бутафорского оружия, которое оказалось заряженным то ли картечью, то ли боевыми патронами. Как сообщает РИА, женщина-оператор Галина Хатчинс получила тяжелые ранения и скончалась в госпитале в городе Альбукерке, куда ее доставили вертолетом. Режиссер картины Джоэл Соуза, которому пуля попала в ключицу, находится в критическом состоянии. Хатчинс – уроженка СССР. Она получила журналистское образование в Киеве, но в последние годы принимала участие в съемках голливудских фильмов в качестве оператора.

На время расследования съемки картины остановлены.