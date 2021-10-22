В Сочи начались переговоры лидеров России и Израиля

Премьер-министр Нафтали Бенет сказал президенту Владимиру Путину, что хотел бы обсудить с ним, помимо двусторонних вопросов, Сирию и иранскую ядерную программу. Бенет также сказал, что Израиль видит в президенте России близкого друга государства, – передает Интерфакс.