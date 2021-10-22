В Сочи начались переговоры лидеров России и Израиля

Премьер-министр Нафтали Бенет сказал президенту Владимиру Путину, что хотел бы обсудить с ним, помимо двусторонних вопросов, Сирию и иранскую ядерную программу. Бенет также сказал, что Израиль видит в президенте России близкого друга государства, – передает Интерфакс.
2021-10-22T11:04:32+03:00
2021-10-22T11:25:09+03:00
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11:04, 22 октября 2021
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