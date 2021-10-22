Число жертв пожара на пороховом заводе в Рязанской области по неподтверждённым данным выросло до 16 человек

Согласно заявлению МЧС, точно известно о 17 пострадавших, 7 из которых погибли, еще один госпитализирован с 99% ожогов тела. О судьбе еще 9 человек официально пока не сообщалось, однако агентство ТАСС со ссылкой на источники пишет, что и они скончались. ТАСС также сообщает, что здание цеха, где произошел сначала взрыв, а затем и возгорание полностью разрушено, остались только одиночные конструкции. На место ЧП направлена санитарная авиация, спасатели разгребают завалы.

В МЧС отмечают, что первые сообщения о пожаре в поселке Лесное Рязанской области поступили утром. Огонь охватил свыше 150 квадратных метром одного из цехов завода «Эластик». Информированный источник агентства «Интерфакс» рассказал, что что эти площади принадлежат частной организации «Разряд», которая располагалась на территории завода. Само предприятие «Эластик» с 2011 года находится в банкротстве и не ведет непосредственной деятельности. По предварительным данным ЧП могло произойти из-за нарушения технологического процесса.

Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян вылетел в Рязанскую область, чтобы на месте координировать работу спасателей.