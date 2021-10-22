Торговые центры в Москве будут закрыты во время локдауна

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» Руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Торговые центры будут закрыты. Но в торговых центрах могут остаться работать аптеки, продовольственные магазины, либо предприятия торговли, в которых социально значимых товаров не менее 30%. Ну и есть предприятия, которые работают на доставку – те же самые магазины электроники, где вы можете заказать и оплатить товар, а потом приехать и его забрать», — рассказал он.

Он уточнил, что фудкорты в ТЦ будут работать только на доставку и на вынос. А.Немерюк добавил, что пункты вакцинации в ТЦ тоже будут работать.