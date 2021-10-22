Немерюк сообщил, что в период локдауна из учреждений культуры в Москве будут работать только музеи и театры

В период локдауна из учреждений культуры в Москве будут работать только музеи и театры. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» Руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Из доступных культурных учреждений будут работать только музеи и театры, но только по QR-коду и с пятидесятипроцентным заполнением зала», — рассказал он.

А.Немерюк также отметил, что уличные детские и спортивные площадки не закрываются. «В отличие от прошлого года, когда город был закрыт почти полностью, там, уличные детские и спортивные площадки – в этот раз это все открыто. То есть пропусков опять же не требуется. Можно свободно передвигаться по городу, гулять, заниматься спортом», — заключил он.