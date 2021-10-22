Американский президент Джо Байден заявил, что США встанут на защиту Тайваня в случае агрессии Китая

В эфире CNN глава Белого дома подтвердил, что у Америки есть такое обязательство. В свою очередь, власти Китая в очередной раз заявили, что считают Тайвань частью страны. В Пекине выразили уверенность, что ее попытки добиться независимости не увенчаются успехом.
2021-10-22T10:34:12+03:00
2021-10-22T10:51:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 22 октября 2021
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