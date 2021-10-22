Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица объявила, что в стране будет введен режим ЧП из-за нехватки газа

Парламент республики может одобрить соответствующий запрос правительства уже сегодня. По словам главы правительства, переговоры с «Газпромом», на которых Кишинев добивается скидки на газ, затягиваются. Режим ЧП позволит выделить средства на закупку топлива у других компаний.
2021-10-22T10:33:35+03:00
2021-10-22T10:49:44+03:00
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10:33, 22 октября 2021
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