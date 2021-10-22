Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица объявила, что в стране будет введен режим ЧП из-за нехватки газа

Парламент республики может одобрить соответствующий запрос правительства уже сегодня. По словам главы правительства, переговоры с «Газпромом», на которых Кишинев добивается скидки на газ, затягиваются. Режим ЧП позволит выделить средства на закупку топлива у других компаний.